Boete en ontzegging voor botsing bij Tegeltjesbrug

Publicatie: wo 04 november 2020 15.25 uur

LEEUWARDEN - Een inwoonster van Gytsjerk (46) die op 8 november vorig jaar betrokken was bij een verkeersongeluk bij de Tegeltjesbrug op de Canterlandseweg bij Gytsjerk, is woensdag door de politierechter veroordeeld tot een boete van 1000 euro en een rijontzegging van negen maanden. De vrouw had gedronken en ze had medicijnen - oxazepam - gebruikt.

Negen glazen wijn

De Gytsjerkse had bij de politie verklaard dat ze negen glazen wijn op had. Volgens de alcoholtest had ze meer dan vier keer teveel gedronken. Ze was al halverwege de brug toen ze een tegenligger ontwaarde. De auto’s raakten elkaar en de rode Peugeot van de Gytsjerkse belandde in de berm op de zijkant. De vrouw zat niet alleen in de auto, haar tienjarige zoontje zat op de achterbank. Ze bracht de jongen naar voetbaltraining.

Geen druppel meer gedronken

Dat ze vrouw zichzelf in gevaar had gebracht, was nog tot daaraan toe, vond de officier van justitie. “Maar dat u doelbewust met negen glazen wijn op en oxazepam achter het stuur gaat zitten, daar schrok in van”, aldus de officier. Het zoontje bleef ongedeerd. De vrouw zei dat ze sinds het ongeval geen druppel meer heeft gedronken. De oxazepam neemt ze ook niet meer, ze slikte het medicijn omdat ze last had van oorsuizen.

Geen gevaarlijk rijgedrag

Sinds het ongeval is ze haar rijbewijs kwijt, dat ligt bij het CBR. Als ze kan aantonen dat ze geschikt is om aan het verkeer deel te nemen, krijgt ze het rijbewijs in februari 2021 terug. Ze zei dat ze dacht dat ze die dag nergens naar toe hoefde. Ze was ook gedagvaard voor gevaarlijk rijden, maar daarvan werd ze vrijgesproken. Het was voor de rechter en de officier niet duidelijk of de Gytsjerkse schuld had aan het ongeval. Uit de foto’s bleek dat ze de brug al gepasseerd was toen de aanrijding plaatsvond.