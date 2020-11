Na jaren gesteggel: aanpak vieze Fabryksfeart

Publicatie: wo 04 november 2020 13.24 uur

AUGUSTINUSGA - Het heeft jaren geduurd maar deze week was het zover. De vervuilde Fabryksfeart in Augustisnuga wordt aangepakt. Het dorp wilde het al jaren en de komende maanden gaat het gebeuren. Naast het opsnoeien van de bomenrij en het kappen van enkele bomen, wordt de eerste 250 meter vanaf het It West gebaggerd en afgevoerd. Er wordt nieuwe beschoeiing aangebracht langs de Feartswâl en enkele bomen zullen worden terug geplant.

Er werd al vele jaren gesproken over een opknapbeurt voor de vaart in het dorp. Door een melkfabriek die er ooit stond, was de vaart vervuild geraakt en kan deze stinken. Het stilstaande water is hier ook debet aan. Eigenaar Wetterskip Fryslân wilde aanvankelijk niet meebetalen aan de klus. Later besloot het Wetterskip wel een bijdrage te doen. Dit betrof een bedrag van 80.000 euro. De gemeente Achtkarspelen had in elk geval 150.000 euro gereserveerd voor de klus die twee jaar geleden geraamd werd op zo'n 260.000 euro.

FOTONIEUWS