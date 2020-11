Viertal opgepakt voor drugshandel

Publicatie: di 03 november 2020 20.24 uur

DRACHTEN - De politie heeft vorige week vier verdachten opgepakt voor de handel in harddrugs. De politie deed hiervoor een instap in een woning aan de Alferhof in Drachten. De politie had diverse meldingen van overlast gekregen.

Twee van de verdachten hadden zich in de toilet verschanst en wilden bolletjes cocaïne wegspoelen. Helaas voor hen waren de agenten er vlot bij en mislukte de poging. Bij de instap werd een groot geldbedrag, diverse telefoons en 43 bolletjes cocaïne en heroïne in beslag genomen. De vier verdachten zijn na verhoor in vrijheid gesteld en mogen zich later verantwoorden tegenover de rechter.