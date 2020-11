Verzwaring van gedeeltelijke lockdown

Publicatie: di 03 november 2020 19.56 uur

DRACHTEN - Er is dinsdagavond een verzwaring aangekondigd van de huidige lockdown in Nederland. Premier Rutte maakte het nieuws bekend tijdens een persconferentie. Hoewel de besmettingscijfers een afvlakking laten zien, is dat niet genoeg. De druk op de zorg is hoog en daarom zijn extra maatregelen nodig.

"We moeten solidair zijn met de mensen in de zorg en mensen die een andere ziekte dan corona hebben en op een operatie wachten", aldus Rutte. Tijdens deze tweede golf komen er meer mensen in het ziekenhuis te liggen over een langere periode. De top van de piek is daarbij lager dan de eerste golf.

Om de verspreiding tegen te gaan, gaan alle publiek toegankelijke gebouwen, zoals bibliotheken, theaters, musea, zwembaden en pretparken twee weken dicht. De maximale groepsgrootte op straat gaat van 4 naar 2 en ook het aantal mensen dat aanwezig mag zijn bij een bruiloft of uitvaart gaat omlaag, naar respectievelijk 20 en 30. Ook wordt afgeraden om op vakantie naar het buitenland te gaan deze winter. Dat geldt in ieder geval tot half januari.

De tijdelijke maatregelen gelden voor twee weken. Daarna zijn we terug bij de gedeeltelijke lockdown waarbij o.a. de horeca gesloten is. Deze lockdown zal duren tot half december. Over twee weken wordt besloten wat de maatregelen zijn tijdens de feestdagen in december.

