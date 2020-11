'Na 12 uur zaten wietsporen nog altijd in bloed'

Publicatie: di 03 november 2020 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een 35-jarige man uit Jubbega dacht dat het gebruik van een joint na 12 uur wel 'uitgewerkt' zou zijn. Dat bleek niet het geval toen hij op 9 april 2019 door de politie in Heerenveen werd gecontroleerd. Hij was in de auto gestapt. De joint die hij de avond ervoor zou hebben gerookt, was uiteindelijk traceerbaar in zijn bloed. In het laboratorium werd enkele weken later 3,8 microgram THC per liter bloed aangetroffen. En dat is te veel.

De politie had die bewuste dag de man op de korrel omdat hij eerder ook al betrapt was op drugsgebruik. Hij werd op 3 januari 2019 veroordeeld met een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden. Destijds had hij er niet van geleerd. Dinsdag beloofde hij de politierechter beterschap. De Jubbegaster zei dat hij gestopt was met het roken van joints. Hij zat na anderhalf jaar nog altijd zonder rijbewijs omdat hij 'bij' het CBR een jaar clean moet zijn. Ook wilde hij de uitspraak van de politierechter afwachten omdat de kosten bij het CBR hoog kunnen oplopen.

De politierechter wees de man op de consequenties van dit soort gedrag. Die kunnen langdurig zijn en hij neemt zijn gezin daarin mee. "Dit soort gedragingen kunnen rampzalige gevolgen hebben." De politierechter vond de kwestie ingewikkeld maar besloot na lang nadenken tot een rijontzegging van 6 maanden. "U ging opnieuw de fout in." Ook werd een geldboete van 800 euro opgelegd (waarvan de helft voorwaardelijk).