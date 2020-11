Bestelauto rijdt met schade door na ongeval

Publicatie: di 03 november 2020 12.37 uur

DE WESTEREEN - Op de Tolwei in De Westereen zijn zondagavond rond 19.15 twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Beide voertuigen raakten door het ongeval flink beschadigd. Vervolgens is een van de twee partijen weggereden zonder zijn gegevens achter te laten.

De bestuurder zou een blanke man tussen de 30 en 35 jaar oud zijn. Hij heeft kort stekelig donkerbruin haar en reed in een oude lichtgrijze bestelauto, mogelijk een Citroen Berlingo of Peugeot Partner.

De politie is op zoek naar deze man en dit voertuig. De auto zou forse schade moeten hebben aan de voorkant. Mensen die meer weten worden verzocht contact op te nemen met de politie.