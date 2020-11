Pakketbezorger is 13 maanden rijbewijs kwijt

Publicatie: di 03 november 2020 12.30 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige pakketbezorger uit Jirnsum moest het 13 maanden doen zonder rijbewijs. De man was in zijn auto gestapt na het roken van een joint. Hij raakte niet alleen zijn rijbewijs kwijt, ook verloor hij zijn baan.

De man werd op 12 april 2019 betrapt op het rijden onder invloed. De beginnend bestuurder werd bij een verkeerscontrole in Akkrum door de politie staande gehouden. De agenten zagen dat de man zich sloom gedroeg en een cannabisgeur kwam hen tegemoet. Uit een speekseltest (en later bloedafname) werd duidelijk dat de man onder invloed was (uitslag: 3,2 microgram THC per liter bloed). Bij de politierechter gaf hij toe een joint te hebben gerookt.

Om via het CBR het rijbewijs terug te krijgen moest de jongeman een jaar lang 'drugsvrij' zijn. Na 13 maanden kreeg hij zijn rijbewijs terug en inmiddels mag hij weer aan de slag als pakketbezorger. Alleen de uitspraak van de politierechter hing deze week nog als een zwaard van Damocles boven het hoofd.

Bij de politierechter gaf de Jirnsumer dinsdag aan dat hij ervan geleerd had. "Het zal niet weer gebeuren" waren zijn laatste woorden alvorens de politierechter uitspraak deed. De officier van justitie eiste een geldboete van 850 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar. De politierechter ging daarin mee. De uitspraak betekent dat hij weer aan de slag kan. Mocht hij weer de fout ingaan, dan is hij zijn rijbewijs gegarandeerd voor 6 maanden kwijt.