Jessica B.: 'Ik word genaaid door mijn familie'

Publicatie: ma 02 november 2020 15.55 uur

LEEUWARDEN - Maandag op de eerste dag van de behandeling van het hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden bleef Jessica B. (36) volhouden dat zij niet betrokken is geweest bij de moord op haar echtgenoot Tjeerd van Seggeren. Van Seggeren, toen 37 jaar oud, werd op de ochtend van 9 juli 2017 met een ingeslagen schedel gevonden in een weiland aan de Bûterwei in De Westereen.

Telefoon 'dood'

Van Seggeren was die avond naar het Freeze Force Festival geweest. Hij zou met zijn echtgenote hebben afgesproken dat zij hem op zou halen. B. Heeft altijd volgehouden dat ze vanuit hun woonplaats Kollumerzwaag naar De Westereen is gereden, maar dat ze Tjeerd nooit heeft gezien. Ze kon hem niet bellen omdat haar telefoon ‘dood’ was. Later is ze alsnog samen met haar schoonvader naar haar man gaan zoeken.

20 jaar cel

In eerste instantie werd gedacht dat Van Seggeren was aangereden. Later kwam de politie op een ander spoor. In december 2017 werd de weduwe alsnog aangehouden, ze stond op het punt om met de kinderen naar haar geboorteland Duitsland te vertrekken. Op 11 juli 2019 werd Jessica B. voor de moord op haar echtgenoot door de rechtbank veroordeeld tot 20 jaar cel.

Drie dagen voor hoger beroep

Het gerechtshof heeft drie dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Maandag verliep de behandeling sneller dan verwacht, zodat de zaak waarschijnlijk slechts twee dagen in beslag zal nemen. Op de eerste zittingsdag besprak het hof de feiten, de persoonlijke omstandigheden van de verdachte – die zelf beroep heeft aangetekend –, en kregen de nabestaanden de mogelijkheid om een slachtofferverklaring af te leggen.

Anonieme brief

Bij een eerdere pro forma-zitting kwamen een aantal nieuwigheden aan het licht. Zoals een anonieme brief, door de advocaat van B. In april ontvangen, waarin de inmiddels overleden oom van B. Zou hebben toegegeven dat hij de moord had gepleegd. Ook zou een andere oom tegen de Duitse politie hebben gezegd dat de overleden oom hem in 2016 30.000 euro zou hebben geboden voor 'een criminele activiteit'.

Het hof stelde vragen over open eindjes in het dossier, zoals het wissen van de Whatsapp-geschiedenis door B. op haar telefoon in de nacht van de moord. Of het icoontje van een deegroller dat haar was toegestuurd met de tekst "Sla hem maar op zijn kop", waarvan ze niet meer wist wat de afzender was. Over haar DNA dat overal op de kleding en het lichaam van Van Seggeren is aangetroffen. En over haar moeder, dat die 's ochtends, voor bekend was gemaakt wat er met Van Seggeren was gebeurd, al aan een buurvrouw had verteld dat haar schoonzoon was vermoord.

Telefoon moeder

Dat B. De bewuste nacht veel langer over de terugweg had gedaan, dan over de heenweg. Volgens de berekeningen van de politie moest ze op de terugweg niet harder dan 20 kilometer per uur hebben gereden. Het ging over de telefoon van de moeder, dat die – samen met het toestel van haar oom – de ochtend voor de moord telefoonmasten in Nederland had aangestraald, dat de route richting het noorden ging en dat het signaal bij Apeldoorn ineens ophield. De moeder ontkende dat ze in Nederland was geweest.

'Ik voel me genaaid door mijn eigen familie'

B. zei dat ze inmiddels geen contact meer heeft met haar moeder. Volgens haar omdat haar moeder heeft gelogen. “Ik geloof niet dat zij niet in Nederland is geweest. Ik voel me genaaid door mijn eigen familie”, aldus B. Ze in het Pieter Baan Centrum (PBC) geweest, om psychologisch geobserveerd te worden. Er is geen psychiatrische stoornis vastgesteld, volgens de deskundigen is B. volledig toerekeningsvatbaar. Er werd wel iets waargenomen dat deed denken aan borderline-achtige en narcistische trekken, maar dat zou volgens de deskundigen ook het resultaat kunnen zijn van onvoltooide rouwverwerking. Het is niet iets dat behandeld moet worden.

Nabestaanden: 20 jaar is te weinig

De nabestaanden van Tjeerd van Seggeren gaven maandag aan dat de door de rechtbank opgelegde celstraf van 20 jaar te laag vinden. B. komt in principe na het uitzitten van tweederde van de straf vrij, dus na 13 jaar. Volgens de familie zou een straf van die lengte onvoldoende recht doen aan de ernst van de feiten.

Dinsdag wordt het hoger beroep voortgezet, met de strafeis van het Openbaar Ministerie en het pleidooi van de advocaat van B.