Auto in sloot na onwelwording in Oosternijkerk

Publicatie: ma 02 november 2020 15.53 uur

OOSTERNIJKERK - Een automobilist is maandagmiddag rond kwart over drie met zijn voertuig in de sloot beland op het Ald Each in Oosternijkerk. Omstanders alarmeerden de hulpdiensten. Een ambulance was zeer snel ter plaatse. Nadat er een zijraam was ingeslagen wist men bij de bestuurder te komen die niet aanspreekbaar was.

De politie en omstanders hebben de man uit zijn voertuig gehaald en in het weiland is men direct gestart met reanimatie. De man is vermoedelijk onwel geworden.

De bestuurder is per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een politieagente ging mee achterin de ambulance om te assisteren bij de reanimatie. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar wat er precies is gebeurd. Het Mobiel Medisch Team was ook onderweg vanuit Amsterdam met een helikopter naar het ongeval. De inzet van de heli werd uiteindelijk gecanceld.

