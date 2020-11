Fietsers gezocht om Doortraproutes te testen

Publicatie: ma 02 november 2020 14.47 uur

BURGUM - De Friese Fietsschool is op zoek naar vrijwilligers die fietsroutes willen gaan testen. In bijna alle Friese gemeenten maakt de Fietsschool van de Fietsersbond Doortraproutes. Deze Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. Het zijn routes in eerste instantie bedoeld voor oudere fietsers, maar iedereen kan ze natuurlijk fietsen.

Van de zomer hebben zo'n 600 fietsers de eerste 16 routes getest. Nu zijn er opnieuw een aantal testroutes in de aanbieding. Routes vanuit de volgende plaatsen: Balk, Buitenpost, Burgum, Dronrijp, Harlingen en Leeuwarden (drie routes: Goutum, Leeuwarden-Dronrijp en een korter rondje: Doortrap Ommetje Leeuwarden - Koarnjum).

Wilt u zo'n route uitproberen? Stuur dan een mailtje naar de Fietsschool fietsschool@fietsersbond.nl. En vermeld daarbij van welke plaats u een route wilt ontvangen. U ontvangt daarbij ook een link naar een korte enquête over de route. Doortraproutes, een initiatief van de Friese Fietsschool, worden gemaakt in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid en de Friese gemeenten, als onderdeel van het landelijke programma Doortrappen.