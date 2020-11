Scooter uitgebrand in Drachten

Publicatie: ma 02 november 2020 10.10 uur

DRACHTEN - De brandweer werd zondagnacht om omstreeks 04.25 uur gealarmeerd voor een scooterbrand aan de Wielewalen in Drachten. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek er inderdaad een scooter in brand te staan op een parkeerplek.

Ondanks een bluspoging van de politie met een brandblusser, brandde de scooter volledig uit. Een auto, die naast de scooter geparkeerd stond, liep forse schade op.

Over de oorzaak van de brand is niks bekend, maar brandstichting is voor de hand liggend. De brandweerlieden hebben de scooter en de auto afgeblust. Tijdens de brand kwam er veel rook vrij.

FOTONIEUWS