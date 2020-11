Drive thru party voor Albert Hoof zijn 60e verjaardag

Publicatie: zo 01 november 2020 18.41 uur

KOLLUM - Een dag voor Albert zijn verjaardag had brandweer Kollum in alle vroegte een spandoek en pop bij hem in de tuin gezet. “Zo kan die wat langer staan” werd hem verteld. Dit had alleen een andere reden. Maandag 2 november wordt Albert Hoof uit Kollum namelijk 60 jaar. Door de corona maatregelen is het niet mogelijk om een groot feest voor Albert te organiseren. Al vond hij dat zelf ook niet nodig. Zijn kinderen vonden dat iedereen het juist wel mag weten dat Albert 60 jaar is. Daarom hebben zij als verrassing een heuse drive-thru party voor hem georganiseerd.

Via WhatsApp en flyers werden al zijn vrienden, familie, collega’s en bekenden benaderd. Zij kregen de opdracht om op zondag 1 november om 16.00 uur langs zijn huis te rijden met een versierde auto, brommer of fiets. En zo was er iets voor 16.00 uur een lange rij gevormd met de brandweer voorop. Met veel lawaai begon de stoet te rijden en ging Albert maar eens polshoogte nemen. Intussen werd een tafel buiten klaargezet met taart erop en werd de oprit versierd. Met een lange stok kon Albert iedereen een gebakje geven. Zo kon iedereen in de auto blijven zitten en werden de corona maatregelen gehanteerd. In totaal zijn er ongeveer 80 mensen door de drive thru gegaan om Albert te feliciteren. Albert was zeer verrast en zijn 60e verjaardag is zo niet overgeslagen. Maandag 2 november kan hij zijn verjaardag nog vieren in kleine kring met de overgebleven taart.

FOTONIEUWS