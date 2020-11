Huis van de maand: Gedempte Vaart 82 in Surhuisterveen

Publicatie: zo 01 november 2020 16.28 uur

SURHUISTERVEEN - Deze vrijstaande woning heeft verrassend veel te bieden, meer dan op het eerste oog wellicht verwacht wordt. De woning heeft maar liefst vier slaapkamers waarvan twee slaapkamers en een badkamer op de begane grond, een royaal perceel van 553 m2 grond, een grote vrijstaande garage van ca. 37 m2 en ook nog een fijne tuin die volop zon en privacy biedt.

Deze goed onderhouden woning is voorzien van gevelisolatie, dakisolatie en deels vloerisolatie, vrijwel geheel voorzien van isolatieglas en deels HR++ glas, centrale verwarming met radiatoren en de Benraad HR c.v. combiketel is van 2004, het schilderwerk aan de buitenzijde is recent in 2019 nog uitgevoerd.

Bovendien gelegen op loopafstand van het gezellige winkelcentrum en de uitgebreide voorzieningen die Surhuisterveen te bieden heeft, maar ook nabij de haven om te vissen of heerlijk te wandelen.

De indeling van deze woning is als volgend:

Begane grond: voorentree, hal met brede houten plankenvloer, woonkamer over de volle breedte van de woning (ca. 33 m2) met brede houten plankenvloer, open keuken met inbouwkeuken voorzien van inbouwapparatuur (gaskookplaat, afzuigkap, oven en spoelbak) en plavuizenvloer, lange gang met plavuizenvloer en de achterentree, 1e slaapkamer (ca. 10 m2), 2e slaapkamer (ca. 9 m2), toiletruimte met fonteintje, badkamer met ligbad, vaste wastafel en een design radiator, tevens ruimte met aansluiting wasmachine en c.v. opstelling.

Eerste verdieping: overloop met dakkapel, 3e en 4e slaapkamer met kastruimte.

Verzorgde en recent aangelegde voortuin met sierhekwerk, de verrassend diepe achtertuin is gelegen op het noordwesten en biedt volop zon en privacy. Deze achtertuin is ingericht met een groot terras en gazon. Naast en achter de woning is ook veel parkeergelegenheid, voorzien van klinkerbestrating, voor het parkeren van auto's of bijvoorbeeld aanhanger/caravan.

Tevens is er een houten vrijstaande garage (ca. 5,19 x 7,09 meter) met openslaande garagedeuren (met automatische deuropener) en een loopdeur, een betonvloer en tevens voorzien van zolderberging, verwarming, elektra en een waterpompinstallatie. Achter deze garage is nog een grote overkapping van ca. 22,5 m2.

Surhuisterveen staat bekend om haar regiofunctie, gezelligheid en een hoog voorzieningenniveau. Ook ligt Surhuisterveen zeer centraal aan o.a. de A7. Surhuisterveen heeft o.a. een verzorgingstehuis, een brandweerkazerne, een multifunctioneel centrum, kinderdagverblijven, zwembaden, een postkantoor, vele winkels, vier grote supermarkten, en horecagelegenheden. Tevens beschikt het dorp over drie basisscholen en een brede middelbare school.

Bent u al nieuwsgierig naar de Gedempte Vaart 82 te Surhuisterveen? Plan dan nu een bezichtiging in! Klik hier voor meer informatie over de woning.