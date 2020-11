Poiesz wilde elders, gemeente koos voor groene hart

Publicatie: zo 01 november 2020 16.20 uur

NOARDBURGUM - De Poiesz had drie jaar geleden een andere locatie op het oog voor haar nieuwe supermarkt in Noardburgum. In de jaren 2017 en 2018 onderzocht de supermarktketen het terrein van Houtbouw It Paradyske. Dat is aan de zuidwest-zijde van de rotonde aan de Rijksstraatweg. De locatie werd geschikt bevonden voor een supermarkt en bijbehorend parkeerterrein.

De gemeente Tytsjerksteradiel maakte donderdag bekend dat zij de andere kant van de rotonde een geschikte plek vindt voor het nieuwe winkelbedrijf. Samen met de Poiesz wil de gemeente het plan realiseren. Op basis van het huidige plan komt er een haalbaarheidsonderzoek. De groene entree van het dorp moet plaatsmaken voor een parkeerterrein en de supermarkt zelf. Bovendien is er geen plek meer voor het monument.

Terug naar 2017: langdurig proces

Zo'n drie jaar geleden had de Poiesz al een voorlopige overeenstemming bereikt met de eigenaar van Houtbouw It Paradyske. De supermarkt ging daarna in gesprek met de gemeente. Dat werd een langdurig proces van twee jaar. Waarom er niet meteen een antwoord kwam, is onduidelijk. De Poiesz zou in 2019 een ultimatum hebben gesteld omdat ze wilden weten waar ze aan toe waren. De uitkomst was toen dat het volgens de gemeente niet mogelijk was om een supermarkt te vestigen op een bedrijventerrein.

Navraag bij de gemeente Tytsjerksteradiel bevestigt deze zienswijze: "Het vaste beleid binnen de gemeente is, dat er geen supermarkten op een bedrijventerrein gebouwd mogen worden. Dit is vanuit de gemeente richting de Poiesz helder gecommuniceerd." Hoewel het gemeentebestuur niet schroomt om regels aan te passen als dat nodig is, is het deze keer geen optie. "Een uitzondering op het beleid maken of het beleid hierop aanpassen is geen optie. Dat is eerder door de raad bepaald."

Mooi nieuws voor Noardburgum

Het nieuws van de komst van de supermarkt is bij de meeste inwoners van Noardburgum goed ontvangen. Het gonste al van de geruchten in het dorp. Donderdag werd pas echt duidelijk dat er serieuze plannen zijn. De beoogde locatie was tot deze week niet gedeeld met de bewoners. De direct omwonenden werden donderdagavond op een informatieavond ingelicht. Vanwege de corona-maatregelen konden er maar enkele tientallen mensen de bijeenkomst (in meerdere sessies) bijwonen.