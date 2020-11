Jongen uit Opsterland gewond bij ongeval in Terherne

Publicatie: zo 01 november 2020 13.01 uur

TERHERNE - Een jongen uit de gemeente Opsterland is zaterdagnacht gewond geraakt bij een ongeval op de Terhernsterdyk in Terherne. De jongen zat met leeftijdgenoten (rond 15 jaar oud) in de auto toen het rond 1.40 uur misging. De drie vrienden zijn afkomstig uit Heerenveen en Steenwijkerland.

Bij het ongeval was de auto waarin de jongeren zaten, tegen de brug gebotst. Drie van de vier inzittenden kwamen bekneld te zitten in het voertuig. De brandweer heeft ze bevrijd uit hun benarde positie. Drie jongens zijn daarna gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De Terhernsterdyk werd ten tijde van het incident afgesloten. De politie (VOA) kwam ter plaatse om onderzoek te verrichten naar de exacte toedracht van het ongeval.

