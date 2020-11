'Burgumers werden wakker in Garyp'

Publicatie: zo 01 november 2020 12.06 uur

BURGUM - De tiplijn van deze site stond zondagochtend 'roodgloeiend'. Het regende meldingen over het feit dat de plaatsnaamborden van Burgum waren veranderd in Garyp. Het bleek inderdaad te kloppen. Alle plaatsnaamborden zijn zaterdagnacht bewerkt. Van de Kloosterlaan tot aan de Gaestmabuorren.

Het is onduidelijk wat de aanleiding is voor deze ludieke stunt. De grappenmakers hebben in elk geval rekening gehouden dat het financieel niet zo goed gaat met de gemeente Tytsjerksteradiel. De borden zijn niet fysiek gemonteerd. De borden zijn namelijk voorzien van stickers waardoor er geen schade is ontstaan.

Zoals het nu lijkt waren alle buurdorpen doelwit van de actie. De jeugd vam Sumar had de meeste stickers al verwijderd voordat de zon opkwam. Naar aanleiding van dit bericht is inmiddels duidelijk dat nog meer borden in dorpen beplakt zijn. Zo ook in De Tike, Opeinde, Oudega en Eastermar.

FOTONIEUWS