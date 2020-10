44 dode brandganzen gevonden bij Ferwert

FERWERT - De vogelgriep slaat hard toe. Wim van Boekel vond zaterdagmiddag maar liefst 44 dode brandganzen bij Ferwert. De dode vogels werden aangetroffen in twee percelen buitendijks. Niet alleen de brandganzen worden getroffen door de vogelgriep. Ook andere vogels sterven voor de vogelgriep waaronder bij Ferwert 7 Bonte Strandlopers en een velduil.

De gemeente Ameland maakte vrijdag al bekend dat het vogelgriepvirus op het eiland toeslaat. Er gold al een ophokplicht voor commerciële pluimveebedrijven in Nederland. De gemeente Ameland adviseert ook eigenaren van hobbyvogels en pluimvee hun dieren af te schermen, zodat deze niet in contact kunnen komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen.

Tjonge, mensen. Het is best heftig met die vogelgriep. Vandaag langs het wad op slechts 2 percelen in Ferwert Buitendijks 44 dode Brandganzen gevonden en minstens evenveel stervende/zieke vogels. Maar ook 25 andere vogels, zoals 7 Bonte Strandlopers en een Velduil. pic.twitter.com/aVZD4Tp4nN