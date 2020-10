Auto slaat over de kop op toerit WÃ¢ldwei

Auto slaat over de kop op toerit Wâldwei

Publicatie: vr 30 oktober 2020 23.38 uur

ROTTEVALLE - Een automobilist is vrijdagavond met zijn voertuig over de kop geslagen op de toerit naar de Wâldwei. Het betrof de toerit vanaf Rottevalle naar de Wâldwei richting Leeuwarden. Een berger heeft de auto afgevoerd.

De automobilist was in de bocht in de berm geraakt en raakte daarbij een betonnen blok. De auto sloeg daarop over de kop. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

