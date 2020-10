Lintjes voor twee brandweermannen uit Surhuisterveen

Publicatie: vr 30 oktober 2020 21.28 uur

SURHUISTERVEEN - Twee brandweermannen van het korps Surhuisterveen, kregen vrijdagavond in Buitenpost een koninklijke onderscheiding overhandigd door burgemeester Oebele Brouwer. Jan Wiersma (56) en Jelle Witteveen (52), beide wonende in Surhuisterveen, ontvingen de lintjes in de Riedseal van het gemeentehuis te Buitenpost.

Jan Wiersma was ruim 37 jaar vrijwillig brandweerman en ploegleider. Dit deed hij naast zijn werk als eigenaar van een constructiebedrijf. Jelle Witteveen is ruim 30 jaar bij de vrijwillige brandweer. Ook hij deed het werk voor de brandweer naast zijn werk als eigenaar van een garagebedrijf.

De brandweermannen ontvingen de onderscheiding, omdat ze een langdurige bijdrage hebben geleverd en nog leveren aan de openbare veiligheid van hun woonplaats en de regio, door hun werk voor de vrijwillige brandweer bij de gemeente Achtkarspelen, korps Surhuisterveen. De uitreiking vond plaats in een klein gezelschap en met inachtneming van de geldende RIVM-maatregelen.

