Auto in sloot Metslawiersterweg Dokkum

Publicatie: vr 30 oktober 2020 19.30 uur

DOKKUM - Een vrouw is vrijdagavond met haar auto op de Metslawiersterweg net buiten Dokkum in de sloot beland.

De vrouw reed vanuit Dokkum in de richting van Wetsens. Doordat de voorruit beslagen raakte was de vrouw deze al rijdende aan het schoonvegen en hierbij verloor ze even het zicht op de weg.

Ze kwam in de drassige berm terecht en schoof een sloot in. Niemand had het voorval zien gebeuren. Toen ze in de sloot lag reden diverse auto's haar voorbij. De vrouw opende het raam en riep om hulp.

Een bewoner van een naastgelegen woning was net uit de woning gestapt om hout te halen voor de kachel en hoorde de vrouw om hulp roepen. De man wist haar uit de auto te krijgen en verleende eerste hulp samen met een omstander.

De vrouw werd door ambulancepersoneel gecontroleerd maar ze bleek niet gewond te zijn geraakt. Ze kreeg een droge broek van de bewoners te leen en werd door familie opgehaald. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot getakeld.

