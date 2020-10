Vogelgriep bij brandganzen geconstateerd op Ameland

Publicatie: vr 30 oktober 2020 18.13 uur

NES (AMELAND) - De gemeente Ameland heeft een melding binnengekregen van meerdere brandganzen die besmet zijn met het vogelgriepvirus. De kans is groot dat er meerdere vogelsoorten op Ameland zijn besmet.

De Dierenambulance Ameland heeft onderzoek laten doen naar zieke brandganzen en vrijdagmiddag is de uitslag daarvan bevestigd door de NVWA. De afgelopen dagen kwamen al meerdere meldingen binnen van dode ganzen. Ook it Fryske Gea laat onderzoek doen naar drie kadavers.

Het is niet aangetoond dat mensen ziek kunnen worden van het vogelgriepvirus, maar mocht u een zieke of dode vogel zien, dan verzoeken wij u dringend om direct contact te vermijden en deze vogels niet te verplaatsen.

Mocht u toch in contact zijn geweest met kadavers van wilde (water)vogels en binnen 10 dagen griepklachten krijgen, neem dan contact op met uw huisarts of de GGD. Er gold al een ophokplicht voor commerciële pluimveebedrijven in Nederland. De gemeente adviseert ook eigenaren van hobbyvogels en pluimvee hun dieren af te schermen, zodat deze niet in contact kunnen komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen.

Dode dieren kunt u melden bij de gemeente Ameland via telefoonnummer 0519 - 555 555. In het weekend kiest u voor optie 1. De gemeente zorgt er dan in samenwerking met verschillende terreinbeheerders voor dat kadavers worden geruimd.