Coronavirus: daling besmettingen, zorgen over ouderen

Publicatie: vr 30 oktober 2020 12.16 uur

LEEUWARDEN - Voor de tweede week op rij is het aantal coronabesmettingen in Friesland gedaald. Dat meldt de GGD Fryslân in haar wekelijkse nieuwsbericht. Daar staat tegenover dat het percentage besmettingen onder ouderen en in verzorgings- en verpleeghuizen oploopt. Dit is een reden voor de GGD om te waken voor optimisme over de dalende trend. Naar coronatests was veel minder vraag.

De afgelopen week noteerde GGD Fryslân 925 besmettingen onder inwoners van de provincie. Vorige week waren dit er 1051, de week daarvoor 1158. "Het lijkt erop dat de landelijke beperkingen werken die sinds 13 oktober gelden voor bijvoorbeeld horeca en sportverenigingen. Het is nog te vroeg om dat definitief te concluderen." aldus de GGD.

Van de besmette personen was bijna een kwart zestig jaar of ouder. Dit percentage is de afgelopen weken geleidelijk gestegen. Dit geldt ook voor het aantal verzorgings- en verpleeghuizen waar bewoners of medewerkers positief zijn getest op het virus. Vanwege de druk die er al is op de zorgsector en de ziekenhuizen maakt de GGD zich zorgen over deze ontwikkeling in de kwetsbare leeftijdsgroep. Jongeren krijgen nadrukkelijk het verzoek om bewust om te gaan met bezoek aan ouders en grootouders. Ga alleen als je fit bent en houd dan voldoende afstand.

Wachttijd weg

Het aantal coronatests is voor het eerst sinds een maand gedaald. Er kwamen 7925 mensen met klachten naar de vier testlocaties. Een week eerder waren dit nog 10.117. De testcapaciteit is door de opening van de locatie woensdag in Kollum verhoogd naar minstens 1800 personen met klachten per dag. Hiervan blijft een derde nu ongebruikt. De wachttijd voor een test is door het verhoogde aanbod en de lagere vraag verdwenen. Wie klachten heeft en zich op tijd meldt, kan op dezelfde dag nog terecht.

Deze week kreeg de GGD 9 meldingen van besmette mensen die overleden zijn. Vorige week waren dit er 4. Het officiële sterftecijfer in verband met corona staat nu op 85. Het aantal bij de GGD doorgegeven ziekenhuisopnames is in een week tijd gedaald van 14 naar 2.

Gemeenten

Súdwest-Fryslân blijft de gemeente waar met 175 de meeste besmettingen opdoken, al waren het er minder dan vorige week (214). In zeven gemeenten steeg het aantal dat er deze week bijkwam, twee toonden het zelfde getal en de andere negen daalden.

Het aantal nieuwe besmettingen van deze week per gemeente met tussen haakjes het aantal van vorige week: Súdwest-Fryslân 175 (214), Leeuwarden 157 (198), Smallingerland 87 (79), De Fryske Marren 82 (104), Waadhoeke 69 (87), Weststellingwerf 65 (51), Noardeast-Fryslân 55 (46), Ooststellingwerf 49 (39), Heerenveen 44 (58), Tytsjerksteradiel 34 (35), Achtkarspelen 30 (30),Opsterland 24 (51), Harlingen 18 (18), Dantumadiel 17 (11), Terschelling 10 (16), Ameland 5 (10), Vlieland 2 (3) en Schiermonnikoog 2 (1).