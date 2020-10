Fotocadeau mag alsnog gemeentehuis kopen

Publicatie: vr 30 oktober 2020 12.11 uur

KOLLUM - Het gemeentebestuur van Noardeast-Fryslân verkoopt het gemeentehuis in Kollum aan Fotocadeau.nl. Drie geïnteresseerden hebben interesse getoond in het gemeentehuis dat in september in de verkoop kwam.

Selectiecriteria

De gunning van het pand aan het bedrijf Fotocadeau.nl uit Kollum is op basis van de beoordeling van de selectiecriteria door de selectiecommissie tot stand gekomen. De selectiecriteria bestonden onder andere uit het koopbedrag, de invulling van het pand en het aantal personeelsleden.

De raad kan nog wensen en bedenkingen uiten

De gemeenteraad wordt, zoals gebruikelijk, in de gelegenheid gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Daarnaast moeten zij instemmen met de financiële consequenties van deze verkoop. De gemeente heeft niet bekendgemaakt wat de koopsom zal zijn.

Door de fusie van de noordelijke gemeenten beschikt de nieuwe gemeente over drie gemeentehuizen. Het is de bedoeling dat de huisvesting van de ambtenaren in Dokkum wordt gerealiseerd. De gemeentehuizen in Ferwert en Kollum kwamen als gevolg hiervan vrij voor de verkoop.