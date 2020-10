Grouster (32) rijdt door Tytsjerk met mes in auto

Publicatie: vr 30 oktober 2020 11.37 uur

TYTSJERK - Een 32-jarige automobilist uit Grou is donderdagochtend door de politie aangehouden in Tytsjerk. De man werd door agenten op de Buorren staande gehouden voor een controle. De man bleek zonder rijbewijs te rijden. Uit een speekseltest werd duidelijk dat de man mogelijk onder invloed van verdovende middelen had gereden.

In het portier van de auto trof de politie bovendien een groot mes aan. De man is daarop aangehouden ter overtreding van de Wet Wapens en Munitie. Hij is overgebracht naar het bureau. Er is ook proces-verbaal opgemaakt voor het rijden zonder rijbewijs.