Week vd pleegzorg: burgemeester langs bij pleeggezin

Publicatie: vr 30 oktober 2020 10.51 uur

KOOTSTERTILLE - Burgemeester Oebele Brouwer van de gemeente Achtkarspelen bracht donderdag een bezoek aan pleeggezin Sangers in Kootstertille. Aan de keukentafel werd gesproken over wat het betekent om pleegouders te zijn.

De kinderen vertelden hoe het is om in zo'n groot en bijzonder gezin op te groeien. Het was een mooi initiatief van pleegouder en ambassadeur Betty Sangers om op deze manier aandacht te vragen voor het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Friesland.