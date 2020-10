Femke Wiersma 'running mate' bij BoerBurgerBeweging

Publicatie: do 29 oktober 2020 15.49 uur

HOLWERD - De 35-jarige Femke Wiersma uit Holwerd is 'running mate' bij de nieuwe politieke partij BoerBurgerBeweging. Wiersma staat, na lijsttrekker Caroline van der Plas, op de tweede plaats op de kandidatenlijst. BBB doet op 17 maart 2021 mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. De partij is de eerste plattelandspartij die een lokaal geluid gaat laten doorklinken in de landelijke politiek.

Femke Wiersma kreeg nationale bekendheid toen ze meedeed aan het tv-programma 'Boer zoekt vrouw'. Wiersma is momenteel senior beleidsadviseur bij de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, en communicatieadviseur bij de Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu.

Met haar ruime ervaring en kennis op het gebied van, vaak ingewikkelde, politieke dossiers zoals milieu, dierenwelzijn, diergezondheid, maatschappij, fosfaatrechten, mest, enz. en haar uitgebreide netwerk in de landelijke en regionale politiek en bij bestuurlijke, agrarische en maatschappelijke organisaties ziet BoerBurgerBeweging een enorme toegevoegde waarde voor een prominente rol van Femke bij het realiseren van onze politieke ambities.

"Femke is een grote aanwinst voor ons bij het realiseren van ons doel: minimaal 5 tot 6 zetels in de Tweede Kamer na 17 maart 2021. In Friesland heeft Femke tevens een grote achterban", zegt lijsttrekker Caroline van der Plas.

Zorgen

Wiersma maakt zich, net als BBB, grote zorgen over de leefbaarheid op het platteland en het bestaansrecht van boeren en tuinders als spil van de voedselproductie op het platteland. "Het platteland wordt door Den Haag vooral gezien als een plek waar zonneparken, industrieterreinen, distributiecentra en datacentra kunnen worden neergezet. Groen wordt ingeruild voor grijs. Ook in Friesland zie je de groene ruimte steeds grijzer worden. Dit is ook niet goed voor de mensen die in de stad wonen. De groene ruimte met schone lucht, rust en natuur waar stedelingen graag recreëren en in contact komen met het plattelandsleven, wordt steeds schaarser."