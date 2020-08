Plan voor restaurant in pand Van Sinderen

DOKKUM - Er moet een restaurant komen in het voormalige pand Van Sinderen aan de Markt 38 in Dokkum. Initiatiefnemer Marktontwikkeling Dokkum BV heeft hiertoe een verzoek ingediend bij de gemeente Noardeast-Fryslân. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het plan. De Visie Binnenstad Dokkum biedt namelijk geen mogelijkheid maar met een akkoord van de gemeenteraad kan daarvan worden afgeweken.

De gemeente Noardeast-Fryslân adviseert om akkoord te gaan. Een restaurant biedt kansen om van de Markt een plein te maken dat meerwaarde biedt aan de overige functies in de binnenstad. De bewoners hebben geen behoefte aan meer groen in de binnenstad en de toerist mist een ruimte om even de drukte van de stad achter zich te laten. Door de historie en ligging van de Markt is deze plek hier uitermate geschikt voor.