Polen stelen opzetborstels bij Kruidvat: 9 weken cel

Publicatie: ma 31 augustus 2020 15.10 uur

LEEUWARDEN - Een Poolse winkeldief (38) is maandag bij verstek door de politierechter veroordeeld tot negen weken cel. De man werd op 12 augustus in Burgum opgepakt, samen met zijn zwangere vriendin (25). De Pool was niet bij de behandeling van de zaak aanwezig. Hij heeft wel vastgezeten, maar hij was een dag voor de zitting vrijgelaten.

Opzetborstels voor elektrische tandenborstels

De twee werden aangehouden na een melding via het interne meldingssysteem van het Kruidvat. Het Kruidvat in Joure had beelden verspreid van een man en een vrouw die een groot aantal opzetborstels voor elektrische tandenborstels hadden gestolen. Het duo ontkende. Ze waren later in Burgum gesignaleerd in de buurt van een zwarte Renault Clio, maar ze zeiden dat ze met de trein waren gekomen.

Borstels in geprepareerde tas

De politie bleef posten bij de auto en pakte het duo alsnog op toen ze een paar uur later in de auto stapten. In de Renault lagen drie plastic tassen met opzetborstels waar de anti-diefstallabels nog op zaten. Op bewakingsbeelden van het Kruidvat in Joure was te zien dat de man de borstels bij elkaar graaide en ze vervolgens bij de vrouw in een geprepareerde tas stopte.

146 opzetborstels

Het bleek dat het stel een paar uur later ook bij het Kruidvat in Gorredijk was geweest. Daar hadden ze 146 opzetborstels gestolen. Ook bij het filiaal in Beetsterzwaag hadden ze toegeslagen. De man zei in eerste instantie dat hij de spullen van een onbekende had gekocht. Later bekende hij dat hij en zijn vriendin in vijf verschillende winkels waren geweest.

Mobiel banditisme

Het was wat officier van justitie Roelof de Graaf betrof een typisch geval van mobiel banditisme: georganiseerde bendes die alleen maar naar Nederland komen om misdrijven te plegen. Dat wordt doorgaans zwaarder bestraft. De Graaf eiste drie maanden cel. Op basis van de richtlijnen van de rechtbank maakte de rechter er negen weken van. De vriendin zal zich te zijner tijd voor de rechter moeten verantwoorden. Omdat zij zwanger was, is zij na verhoor heengezonden.