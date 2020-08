Motorrijder en busje in botsing in flauwe bocht

Publicatie: ma 31 augustus 2020 15.02 uur

OUDWOUDE - Op de Wâlddyk bij Oudwoude is maandagmiddag een maaltijdbezorger in botsing gekomen met een motorrijder. Het ongeval gebeurde in een flauwe bocht.

De motorrijder schrok vermoedelijk van de bezorger die hij in de bocht tegenkwam en schampte het busje, waardoor hij ten val kwam.

Twee ambulances, een traumahelikopter en de politie werden opgeroepen. Al snel werd duidelijk dat de verwondingen van de motorrijder meeviel. De traumahelikopter werd boven het ongeval geannuleerd.

Een tweede ambulance kon ook onverrichter zaken weer terug naar de post. De motorrijder is behandeld door het ambulancepersoneel en is daarna thuisgebracht met de ambulance. De motor werd geborgen bij een naastgelegen huis. De bezorger kon na het afhandelen van het ongeval met vervolg.

