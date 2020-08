Winkelcentrum Buitenpost is troosteloos en saai

Publicatie: ma 31 augustus 2020 13.50 uur

BUITENPOST - Het centrum van Buitenpost is misschien wel de meest troosteloze winkelplek in Friesland. Dat dit algemeen bekend is, bewezen zondag een paar honderd mensen. Ze reageerden op het verzoek van deze site om het winkelcentrum in het kort te omschrijven. Een greep uit de reacties:

Marga: Er mist een echt centrum. Overal zit wat, het komt niet samen.

Rikus: Ze kunnen er miljoenen insteken, maar gezellig wordt het nooit. Heeft de laatste jaren al genoeg gekost.

Theo: Het hart(centrum) van Buitenpost heeft aan reanimatie te weinig. "

En toch wil de gemeente Achtkarspelen nog iets proberen. Er wordt 39.000 euro uitgetrokken voor een herinrichting met als doel er weer een gezellig centrum van te maken. Er wordt o.a. ingezet op het plein bij Nijenstein. Dat moet een aangenaam verblijfsgebied worden. Ook kunnen huidige leegstaande panden omgezet worden tot een woonfunctie om verpaupering tegen te gaan. De gemeenteraad zal er op 17 september over besluiten.

Onderzoek

De gemeente heeft al een uitgebreid onderzoek laten doen. Daaruit blijkt wat iedereen al wist: Buitenpost-Centrum had ooit een met Kollum vergelijkbare bovenlokale positie. Dat is nu niet meer het geval. Het aanbod in Buitenpost krimpt al jaren terwijl Kollum en Surhuisterveen hun voorzieningenniveau behouden. De omzet van winkels in Buitenpost komt voor een steeds groter aandeel uit het eigen dorp (circa 80%).

Zwakke punten

Uit het onderzoek komt naar voren dat er weinig toekomstperspectief is voor het centrum. Dit komt door online winkelen, bevolkingskrimp en leegstand. Zelfs de winkelruimte tussen supermarkten en de drogist (in theorie het drukstbezochte gebied) staat al enige tijd leeg.

De inrichting aan de Christinastraat (zie foto) wordt door veel mensen als onprettig ervaren. Het gaat dan vooral om de centrale parkeerterreinen tussen de Lidl, Coop en de noordelijke Kerkstraat.

Ook is het winkelaanbod voor frequente benodigdheden veel minder compleet dan in Kollum of Surhuisterveen (winkels als Hema en Action, verswinkels zoals vis en kaas, een dieren- speciaalzaak, etc.). Ook blijkt dat de centrum-ondernemers weinig samenwerken waardoor er ook weinig gebeurt om er nog wat van te maken. Bovendien zijn de panden laagwaardig en hebben ze geen karaktervolle uitstraling waardoor het winkelend publiek niet wordt aangetrokken. Als gevolg daarvan is er geen sfeer, gezelligheid en levendigheid te vinden.

Ook is de samenhang een drama: De vraag 'waar begint en eindigt' het centrum van Buitenpost is in de huidige situatie niet gemakkelijk te beantwoorden. Het centrum van Buitenpost heeft volgens het onderzoek weinig ruimtelijke samenhang. Dat komt mede door de verspreide vestiging van publieksfuncties, de matige zichtrelaties tussen deelgebieden, de verschillende bouwstijlen en de leegstand.

