Smijten met bierfles na Dodo-festival: vrijspraak

Publicatie: ma 31 augustus 2020 13.15 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige inwoner van Donkerbroek moest maandag voor de rechter verschijnen op verdenking van openlijke geweldpleging. De officier van justitie had de Donkerbroekster gedagvaard omdat hij op 18 augustus vorig jaar iemand een kapotte bierfles tegen het hoofd zou hebben gesmeten.

Scheldwoorden met ernstige ziektes

Dat zou zijn gebeurd na afloop van het Dodo-festival in Bakkeveen. Terwijl een stel jongens het nodig vond om een vlaggenmast neer te halen, werden vanuit een paar groepjes jongeren over en weer onvriendelijkheden geroepen. Scheldwoorden met ernstige ziektes vlogen door de lucht en de verdachte werd daarop aangesproken. Hij zou geen rare dingen hebben geroepen, maar hij raakte wel slaags met iemand.

Hoofdwond met 16 hechtingen

Ondertussen smeet iemand vanuit een andere groep een van zijn maten een bierfles tegen het hoofd. De fles viel kapot op de grond, maar werd wel terug gesmeten. Iemand kreeg wat over was van de bierfles tegen het hoofd, met als gevolg een hevig bloedende hoofdwond. De jongen moest naar het ziekenhuis, waar de wond met 16 hechtingen moest worden dichtgemaakt.

Dillemma

Verschillende getuigen hadden de Donkerbroekster aangewezen als degene die de fles had gegooid. Maar er waren ook getuigen, vrienden van de Donkerbroekster, die tegen de politie hadden gezegd dat hij beslist niet de dader was. Het plaatste officier van justitie Roelof de Graaf voor een levensgroot dilemma. De officier vond het “erg jammer” dat de getuigen niet meteen na het incident waren gehoord. Dat was op verschillende dagen en tijdstippen gebeurd.

Officier: kan niet bewijzen dat verdachte het heeft gedaan

“Zo blijft het een gebrekkig onderzoek”, aldus De Graaf. In de praktijk kan het volgens de officier niet anders. Hij concludeerde dat hij er niet van overtuigd was dat de Donkerbroekster het kapotte flesje niet had gegooid. “Maar ik kan ook niet bewijzen dat hij het wel heeft gedaan”, voegde de officier eraan toe. “Er bekruipt mij een beetje het gevoel dat de verdachte hele goede vrienden heeft”, stelde de officier.

Hij kwam, net als advocate Brenda van Lee, tot de conclusie dat de Donkerbroekster vrijgesproken moest worden. De rechter kwam eveneens tot die slotsom. Door de vrijspraak kon de schadevergoeding van het slachtoffer, 700 euro smartengeld en ruim 800 euro voor gemaakte kosten, niet worden toegewezen.