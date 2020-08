Harmonicadag bij de Spitkeet in Harkema

Publicatie: za 29 augustus 2020 19.41 uur

HARKEMA - De Loekpoedels hebben zaterdag voor de negende keer in samenwerking met de Spitkeet een open harmonicdag georganiseerd. Uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. De Loekpoedels zijn bekend van het harmonicafestijn en de Ierse avond in de Lantearne te Surhuisterveen.

De harmonica, beter bekend als de trekzak, is iets wat vroegerveel in de armere streken werd gebruikt. Vooral bij bruiloften en feesten, maar ook werd er veel door de mensen thuis op gespeeld. Mensen met een harmonica,Steirische harmonica of accordeon konden op de open harmonicadag vrij spelen op het terrein en in het museum van de Spitkeet.

FOTONIEUWS