FNP stelt vragen over onrust in Buitenpost

Publicatie: za 29 augustus 2020 14.52 uur

BUITENPOST - De FNP Achtkarspelen wil opheldering over de onrust die in Buitenpost al langere tijd bestaat omtrent twee families uit Syrië. De gezinnen wonen in twee straten nabij het Nordwin College. Buurtbewoners maken zich ernstig zorgen over de veiligheid van hun kinderen en dieren.

De drie kinderen van de families, tussen de 7 en 10 jaar oud, werden afgelopen week door de politie gehoord in verband met een dierendrama op het Nordwin college in Buitenpost. Er werden dieren mishandeling en doodgeslagen. De FNP wil nu weten of het gemeentebestuur op de hoogte is van het feit dat deze daad niet op zichzelf staat in de buurt. Zo zouden koeien zijn bekogeld met steentjes en maken omwonenden zich ongerust over hun huisdieren die met stokken achtervolgd werden.

"De spanning yn de wyk soe ekstreme foarmen oannimme." aldus de FNP. "It smiten fan stiennen en modderkluten op kij, hûntsjes, katten en fûgeltsjes. Slaan mei stokken op minsken (bern) en bisten. Katten wurde oan de sturt rûnslingere. Buertbern wurde konstant bedrige en letterlik út de boarterstunen yn de buert slein mei stokken. Ek it gersfjild is harren persoanlike eigendom."



De FNP wil nu weten hoe de situatie in de wijk al zolang kan blijven bestaan. Ook wil de partij weten wat de gemeente al gedaan heeft om de problemen te verhelpen. "Wat is der dien mei alle oanjeften en sinjalen út de buert wei? Hat der oerlis west mei it COA oer hoe't it der omwei giet? Wat sil der dien wurde oan dizze groep, dy't mient dat se hjir baas binne?"

Nu is het wachten op de antwoorden van de gemeente Achtkarspelen.