Kees Koudstaal van Kiehool neemt afscheid

Publicatie: za 29 augustus 2020 09.41 uur

BURGUM - Na 36 jaar neemt Kees Koudstaal uit De Westereen afscheid van het Sociaal Cultureel Werk in Burgum. Koudstaal was één van de oprichters van het metalfestival Wrâldrock. Daarnaast ook het boegbeeld van cultureel centrum Kiehool in Burgum. Koudstaal gaat met pensioen.

Amsterdam

Het is 1984 als Kees Koudstaal vanuit Amsterdam komt te werken bij Kiehool in Burgum. Het centrum is dan nog niet zo lang gevestigd in de boerderij aan de Schoolstraat. Een huis wordt gevonden in Zwaagwesteinde om de simpele reden dat Burgum op dat moment geen geschikt aanbod heeft. Uiteindelijk wordt het 36 jaar op en neer pendelen tussen Zwaagwesteinde en Burgum.

'Wâldpiken'

Kees treft in Burgum een hele andere wereld aan in vergelijking met Amsterdam. Binnen de kortste keren verstaat hij de 'Wâldpiken' prima en kan hij het ook goed met ze vinden. Kiehool werd in de jaren 80 populair onder de jongeren. Dat leidde soms tot spanningsvelden. Daardoor ontstond er wel eens een negatief beeld over Kiehool. Maar jongeren hebben ruimte en grenzen nodig om te experimenteren. Hiermee leren ze hoe ze later succesvol kunnen zijn. Dit resulteerde soms in memorabele situaties.

Wâldrock

In de eind jaren 80 was er een groep jongeren in Kiehool aanwezig die veel interesse had in muziek en concerten. Op deze manier zijn de populaire concerten in Kiehool van start gegaan en is het festival Wâldrock ontstaan. Eerst als een festival met popmuziek en later metalmuziek. Door het Wâldrock festival kreeg Kiehool een regionale, zelfs landelijke uitstraling en werd het een begrip.

Veranderingen

De laatste jaren heeft Kiehool veel veranderingen ondergaan. Het waren niet altijd gemakkelijke jaren. De koers van Kiehool week verschillende keren af van die van de overkoepelende organisatie. Door volhardendheid en geloof in eigen visie, is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. Alle activiteiten, van jongeren- tot ouderenwerk, zijn nu onder één dak ondergebracht in Glinstra State.

Vrijdenker

Als we terugkijken naar de afgelopen 36 jaar kunnen we stellen dat Kees met trots afscheid kan nemen van Glinstra State, maar wellicht nog meer van Kiehool. Het vrije denken, ruimte geven, grenzen stellen en de kalmte en rust bewaren in moeilijke tijden, zijn kwaliteiten van Kees die Kiehool en uiteindelijk Glinstra State hebben gebracht naar een rijk bloeiend platform voor alle sociaal culturele activiteiten in Burgum en omstreken. Beter dan ooit tevoren. En dat is zeker ook zijn verdienste. Inmiddels heeft Kees de zaken overgedragen aan Rinske Kootstra welke de nieuwe sociale culturele werkster gaat worden.



Feliciteren

Wie op zaterdag 12 september Kees met zijn pensioen wil feliciteren kan dat doen van 14.00 tot 16.30 uur in Glinstra State, Freerk Bosgraafstrjitte 18 in Burgum. De corona-maatregelen zullen hierbij vanzelfsprekend in acht worden genomen.