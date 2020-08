Elektrische scooter vat vlam in Burgum

Publicatie: do 27 augustus 2020 23.45 uur

BURGUM - Een elektrische scooter is donderdagavond in brand gevlogen in een garage in een woning aan de Tulpebeam in Burgum. De brandweer werd om 23.15 uur gealarmeerd voor de brand.

De bewoner werd gealarmeerd dankzij een brandmelder in de garage. Hij wist de scooter, die niet aan de lader stond, naar buiten te rijden. De brand ging alleen gepaard met een enorme rookontwikkeling. De brandweer heeft de brand met veel water weten te blussen.

