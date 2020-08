Avondje vissen eindigt met auto in kanaal

Publicatie: do 27 augustus 2020 22.43 uur

BURGUM - Een avondje vissen eindigde voor drie jongens uit Burgum in mineur. Bij het vertrek bleef hun auto in de versnelling staan en het voertuig begon te rijden. Een jongen wist nog op tijd uit de auto te springen voordat hij langzaam het Prinses Margrietkanaal inreed. De auto bleef met de punt in het kanaal liggen. De jongens zijn daarop begonnen hem vast te houden.

De politie is even na 22.00 uur ter plaatse gekomen om een berger te bellen. Berger Boersma heeft vervolgens het voertuig geborgen.

