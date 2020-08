Per 1 september: messenverbod in Drachten

Publicatie: wo 26 augustus 2020 16.05 uur

DRACHTEN - In het centrum van Drachten geldt per 1 september 2020 een messenverbod. De gemeente Smallingerland heeft dat besloten. Het messenverbod geldt aanvankelijk voor 1 jaar. Het verbod geldt in het gebied binnen de Noorderbuurt, Houtlaan, Noorderdwarsvaart, Zuiderdwarsvaart, Berglaan, Museumplein en de Zuiderbuurt (zie kaartje).

De burgemeester van Smallingerland is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Daarvoor kan een veiligheidsrisicogebied aangewezen worden. In het afgelopen jaar hebben zich diverse incidenten voorgedaan binnen dit gebied, waarmee de openbare orde in Drachten werd verstoord. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties en heeft een negatief effect op het gevoel van veiligheid.

De officier van justitie kan met dit aanwijsbesluit de politie opdracht geven om binnen dat gebied preventief te fouilleren. Dat gebeurt wanneer er een aanleiding voor is, bijvoorbeeld door een stijging van winkeldiefstallen of vechtincidenten. Naast het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied heeft de burgemeester ook besloten om in het gebied een messenverbod op te leggen.

Van 21.00 uur tot 7.00 uur

Het messenverbod is dagelijks van toepassing tussen 21.00 en 7.00 uur. Het geldt voor allerlei soorten messen of voorwerpen die als steekwapens gebruikt kunnen worden en niet onder de illegale wapens vallen denk daarbij aan stanleymessen, scheermessen, schroevendraaier, metalen nagelvijl, Zwitserse messen, etc.

FOTONIEUWS