Vakbonden stellen Biddle ultimatum

Publicatie: wo 26 augustus 2020 15.56 uur

KOOTSTERTILLE - De FNV en CNV stellen luchtstroomproducent Biddle in Kootstertille een ultimatum. De vakbonden vinden dat Biddle personeel goedkoop wil lozen. Biddle vindt het een noodzaak om het personeelsbestand in eerste instantie met bijna een kwart in te krimpen. Er zou geen geld zijn voor een adequate compensatie voor de werknemers.

"Een stroom gebakken lucht zonder feiten." Zo kenschetst bestuurder Roderik Mol van CNV Vakmensen het feitenrelaas. "Dat geld is er wel", stelt Mol onomwonden, "en dus komt er een goed sociaal plan."

Biddle is onderdeel van Carver Climate Systems Limited en heeft in Kootstertille 64 mensen op de loonlijst staan. 12 tot 17 daarvan raken hun baan kwijt. CNV Vakmensen eist een goed sociaal plan met een looptijd van 3 jaar voor allen die door deze reorganisatie worden getroffen.

Het ging volgens de CNV in de aanloop van het proces al mis omdat Biddle de reorganisatie in gang zette zonder de vakbonden in te lichten. En dat is volgens de cao verplicht. In de onderhandelingen die alsnog werden afgedwongen kwam het niet tot een reëel sociaal plan. Roderik Mol: "Biddle bleef maar onderstrepen dat er geen geld is voor een goede compensatie." Volgens hem is het personeel er ook 'helemaal klaar mee'.

"Als Biddle niet tegemoetkomt aan ons ultimatum - dat vrijdagmiddag om 17.00 uur afloopt - dan volgen er acties. We eisen een reële ontslagcompensatie, een opleidingsbudget en vergoeding van de kosten voor outplacement. Dat outplacementstraject mag voor vakbondsleden een jaar in beslag nemen. Voor niet-leden geldt negen maanden als uitplaatsingsperiode. Werknemers die tekenen voor ontslag hebben recht op een zogenoemde 'tekenbonus'."