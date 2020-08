Lelyspoorlijn heeft volle aandacht Smallingerland

Publicatie: wo 26 augustus 2020 14.37 uur

DRACHTEN - De Lelyspoorlijn heeft de volle aandacht van de gemeente Smallingerland. Het traject wordt de nieuwe spoorverbinding tussen het Noorden en de Randstad: van Groningen via Drachten en Heerenveen naar Emmeloord en Lelystad. "De kansen voor onze gemeente zijn groot", oordeelde Dinie Mulder van de PvdA-fractie. Zij wilde van het college weten welke initiatieven Smallingerland onderneemt om de boot niet te missen.

"We moeten nu vaart maken, de trein moet op snelheid komen. Als gemeente zullen we ons daar volop voor inzetten", reageerde burgemeester Jan Rijpstra. Zowel op politiek als ambtelijk niveau zet Smallingerland alle zeilen bij. Een van de acties is om samen met de gemeente Heerenveen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) over het onderwerp mee te praten. Het samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen behartigt de gezamenlijke belangen in Den Haag en Brussel.

"We hebben nu nog geen positie in het SNN en dat is onwenselijk. Onze directe betrokkenheid is van groot belang", aldus Rijpstra. Vandaar dat hij ook hartstochtelijk voorstander is van een regionale stuurgroep met alle betrokken partijen. In eerste instantie moet de Lelylijn op de agenda's van de landelijke politieke partij komen. Daarna is inbedding in het regeerakkoord aan de orde. "Als Noorden moeten we dan naar buiten toe met één menig komen", aldus Rijpstra.

Station Drachten

Het is nog de vraag of station Drachten aan de andere kant van rijksweg A7 ter hoogte van de Burgemeester Wuiteweg komt. Die keus is meer dan tien jaar geleden gemaakt, maar de ontwikkelingen in het gebied gaan zo snel, dat heroverweging nodig is, aldus Rijpstra. "Een nieuw station is ook van belang voor de regio. Mensen uit Opsterland bijvoorbeeld hebben er belang bij. Belangrijk is ook dat we de Lelylijn in de gemeentelijke plannen inpassen en ook in de regio en Noord-Nederland. Je maakt dan keuzes voor de komende vijftig tot honderd jaar." Rijpstra wees onder andere op de komst van westerlingen, die in het Noorden willen wonen en met de trein naar hun werk in het Westen gaan. "Voor die mensen moeten bijvoorbeeld woningen worden gebouwd en de infrastructuur worden aangepast."