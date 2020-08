Smallingerland duikt in klachten zorgclub Aventura

Publicatie: wo 26 augustus 2020 14.33 uur

DRACHTEN - Smallingerland duikt opnieuw in de problemen rond zorginsteling Aventura, die in Drachten mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking op verschillende manieren begeleid. Het bedrijf kwam vorige herfst negatief in het nieuws vanwege "topsalarissen, slechte zorg en angstcultuur". Een eerste onderzoek van een extern bureau leverde onvoldoende antwoorden op. De gemeenteraad wil helderheid over de huidige gang van zaken. Bovendien zijn er nog steeds klachten.

De misstanden bij Aventura baart de gemeenteraadsleden zoveel zorgen dat ze in een motie aan burgemeester en wethouders vragen om dieper in de zaak te duiken. CDA, D66, Smallingerlands Belang, ELP, PvdA en VVD onderschreven het verzoek. Hans Doddema (CDA) vertelde dat hij signalen had opgevangen dat de onderzoekers door het bedrijf zijn misleid. De dertien vragen van de gemeenteraad zijn mede daardoor nauwelijks beantwoord. Vandaar dat de raadsleden vroegen om met behulp van informatie, die op het gemeentehuis aanwezig is, alsnog het plaatje rond te krijgen. Een nieuw onderzoek door een extern bureau is volgens hen niet nodig.

"De zorg moet van goede kwaliteit zijn. We moeten daarom kijken naar verbeteringen", betoogde Piet Lesterhuis van Groen Links. Hij kreeg steun van SP'er Michiel Schrier: "We moeten zorgen dat misstanden uit het verleden zich niet herhalen. We moeten de zorg voor bewoners handhaven."

Vragen zijn er ook rond de financiën van Aventura, dat uit meerdere besloten vennootschappen (bv's) bestaat. De financiële constructies en hoge topsalarissen voor de beide directeuren, waarover onderzoekscollectief Pointer spreekt, zijn een doorn in het oog van de Smallingerlandse raadsleden. Het onderzoeksrapport van de gemeente laat bovendien financiële tekortkomingen zien, maar "het college is niet van plan om nader onderzoek daar naar te doen en dat moet anders", zo luidde het standpunt.

Christendemocraat Doddema wil dat er helderheid komt. "We hebben meerdere bv's waar dezelfde directieleden om tafel zitten. Gemeenschapsgeld wordt over meerdere bedrijven verdeeld en dat klopt niet". De betrokken raadsleden willen dat burgemeester en wethouders alles in het werk stellen om antwoorden op alle vragen te geven. "Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Op dit dossier moet u pro-actief zijn. Zo van, dit zal ons niet nog eens gebeuren", aldus raadslid Jouke de Jong (ChristenUnie).