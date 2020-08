Celstraffen voor legen muntautomaten jachthaven

Publicatie: wo 26 augustus 2020 13.55 uur

LEEUWARDEN - Twee mannen uit Noord-Holland, een 41-jarige inwoner van Grootebroek en een 49-jarige Enkhuizenaar, zijn woensdag veroordeeld door rechter Klaas Bunk voor de diefstal van de inhoud van muntautomaten op jachthaven Tusken de Marren in Akkrum. De dieven hadden voor meer dan 270 euro aan watermuntjes gestolen.

Jachthaven in Giethoorn

De mannen waren begin september op vouwfietsen de jachthaven op gereden en hadden met lopersleutels de muntautomaten opengemaakt waar passanten geld in doen voor water. De mannen werden niet op heterdaad betrapt, tenminste niet in Akkrum. Ze waren tegen de lamp gelopen toen ze dezelfde truc uithaalden hij een jachthaven in Giethoorn.

Zak met geld onder de motorkap

Daar zag een getuige dat een man op een vouwfiets de haven op reed en een half uurtje later terug kwam. De Citroën C1 met de twee verdachten, de ander was in de auto blijven zitten, werd even later staande gehouden. In de auto lagen inbrekersgereedschap en ringen met sleutels. Onder de motorkap, naast de accu, lag een plastic zak met muntgeld.

20 muntautomaten leeggehaald

Uit onderzoek van de locatiegegevens van de telefoon van 41-jarige bleek dat de mannen dezelfde nacht ook in Akkrum en Terherne waren geweest. Toen een van de medewerkers van Tusken de Marren de 20 muntautomaten op het terrein controleerde, bleek dat ze allemaal leeg waren. Van de verdachten werd de rechter niet veel wijzer: net als tijdens de politieverhoren beriepen ze zich op het zwijgrecht.

Voorwaardelijke straffen uitzitten

Maar er was genoeg bewijs vonden Bunk en officier van justitie Eelco Jepkema. Bovendien matchte de kleding die de verdachten droegen met de bewakingsbeelden die op de jachthaven in Akkrum van de dieven waren gemaakt. Beide mannen hebben een strafrechtelijk verleden en allebei liepen ze in een proeftijd. De Enkhuizenaar moet twee voorwaardelijke celstraffen van een maand en een week alsnog uitzitten. De Grootebroeker had een week voorwaardelijk op de plank. Ook die straf werd omgezet in een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Voor het leeghalen van de muntautomaten kregen de verdachten acht weken celstraf.