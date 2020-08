Burgum: Appartementbewoners moeten openbaar parkeren

Publicatie: wo 26 augustus 2020 12.55 uur

BURGUM - De toekomstige bewoners van het appartementen-complex De 3 van Sminia in Burgum kunnen hun auto alleen op openbare grond parkeren. De meeste auto's krijgen een plekje op het parkeerterrein dat enkele jaren geleden is aangelegd op het Tjibbe Geartsplein (plek van voormalige ABN Amro). De gemeente Tytsjerksteradiel laat weten dat er in het project (KIK) destijds rekening is gehouden met deze toekomstige nieuwbouw.

De gemeente zet met ontwikkelaar Blue Banner RED momenteel de laatste puntjes op de 'i'. Er worden in totaal 30 appartementen op het plein gerealiseerd en het grootste deel van het parkeren wordt ook daar opgelost. De gemeente benadrukt wel: "Hoewel dat gebied mag worden gebruikt door de bewoners, blijft de grond gemeentelijk eigendom (het is een openbaar parkeerterrein). Er mogen ook andere bezoekers staan. Een deel van de bewoners staat alleen 's avonds geparkeerd."

Naar verwachting zal er overdag ruimte beschikbaar blijven voor het winkelende publiek. Voor de laatste paar parkeerplaatsen is de gemeente in overleg met een particuliere eigenaar van grond in de omgeving. De grondverkoop van 2140 m2 moet nog plaatsvinden. De overdracht vindt plaats nadat de omgevingsvergunning geregeld is. De gemeente verwacht dat de verkoop in het tweede kwartaal van 2021 plaatsvindt. De koopsom is niet bekend omdat het gemeentebestuur hierover nog moet beslissen.

Trambaanbos

De ontwikkeling van 18 appartementen in het Trambaanbos in Burgum is in een verder stadium. De gemeente laat weten dat de grond op korte termijn voor 150.000 euro excl. btw. wordt verkocht. Het gaat om 1890 m2. Bij deze appartementen verzorgt ontwikkelaar Mekander Friesland BV zelf eigen parkeerplaatsen op eigen grond. De kosten voor het bouwrijp maken (bomenkap, aanleg riolering, etc.) waren voor de gemeente. De overige infrastructuur wordt aangelegd en betaald door de ondernemer.