Burgemeester sluit drugspand aan Melkkelder

Publicatie: wo 26 augustus 2020 12.03 uur

DRACHTEN - Op last van burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Smallingerland is met ingang van 26 augustus 2020 een woning aan de Melkkelder in Drachten gesloten. De politie trof in het pand een handelshoeveelheid harddrugs aan.

De burgemeester kan op basis van het handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet besluiten om een woning of pand te sluiten. Daarom is besloten om de woning voor de duur van drie maanden te sluiten. De deuren zijn verzegeld en het betreden van de woning is verboden en strafbaar.

Burgemeester Jan Rijpstra zegt: "In de gemeente Smallingerland treden wij hard op tegen de productie van en handel in drugs. Het veiligheidsgevoel van onze inwoners en de leefbaarheid in wijken en dorpen staan daarbij bij mij voorop. Ik roep onze inwoners op om drugactiviteiten te blijven melden, zodat wij samen Smallingerland veilig houden."