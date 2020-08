Coronacrisis leidt tot daling aantal banen

Publicatie: wo 26 augustus 2020 10.35 uur

DOKKUM - Het aantal vacatures in het tweede kwartaal van 2020 is met 26.000 gedaald in vergelijking met het eerste kwartaal. Dat blijkt uit de cijfers van het CBS. Er zijn 322.000 banen minder, een afname van 3,0 procent. De daling in Nederland was in de eerste helft van 2020 het grootst in de handel (20 duizend vacatures minder dan per eind 2019), gevolgd door de horeca (-14 duizend) en de zakelijke dienstverlening (-13 duizend).

Daling openstaande vacatures

Het totaal aantal openstaande vacatures is in een half jaar tijd afgenomen met 30 procent. Het aantal vacatures in Friesland op Wurk.frl daalde van maart tot mei ook hard. Dat het aantal openstaande vacatures afneemt, betekent niet dat er geen nieuwe vacatures ontstaan. Het CBS laat weten dat er in het tweede kwartaal ook weer 217.000 nieuwe vacatures zijn ontstaan. Dat is het landelijke beeld.

Nieuwe vacatures in Friesland

Friesland krabbelt ook langzaam weer op na de mokerslag die de coronacrisis veroorzaakte. Het aantal vacatures stijgt gestaag. Wurk.frl biedt een aanbod van vacatures in Friesland die ook worden doorgeplaatst op WâldNet. Het aantal vacatures stijgt. Ook lokale bedrijven kunnen op deze site hun vacature plaatsen. Bovendien wordt de vacature ook op de populaire Facebook-pagina van Wurk.frl geplaatst.