Tractor in brand in loods in Wijnjewoude

Publicatie: wo 26 augustus 2020 08.57 uur

WIJNJEWOUDE - De brandweer rukte woensdag om 8.34 uur uit voor een brand in een loods. Het bleek dat er een tractor in brand was gevlogen in een loods van 40 bij 20 meter aan de Weinterp in Wijnjewoude.

De brandweer is ter plaatse gekomen en wist de brand snel te blussen. Er werden meerdere blusvoertuigen opgeroepen uit voorzorg. Dit vanwege het feit dat de tractor in de loods stond.