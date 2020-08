Minderjarigen in beeld voor dierenmishandeling

Publicatie: di 25 augustus 2020 20.15 uur

BUITENPOST - De politie zegt drie minderjarigen in beeld te hebben die worden verdacht van betrokkenheid bij de dierenmishandeling bij het Nordwin College in Buitenpost. Het drietal is inmiddels door de politie gehoord. Verder is er nog niets bekend.

De daders zijn het dierenverblijf via een luik binnengekomen. Ze mishandelden vervolgens geiten, konijnen, cavia’s, kippen en duiven. Twee dieren gingen direct dood, vijf zijn later door een veearts afgemaakt.