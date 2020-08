Damstra takelt Porsche Cayenne uit trekvaart

Publicatie: di 25 augustus 2020 18.44 uur

DRIEZUM - Een kraanwagen van Damstra moest er dinsdag aan te pas komen om een Porsche Cayenne uit de Trekvaart te takelen. De klus werd dinsdag omstreeks 18.00 uur samen met berger Boersma geklaard.

De bestuurder was omstreeks 16.25 uur door onbekende oorzaak in de Trekvaart bij Driezum beland met zijn voertuig. Hij wist op het dak te klimmen in afwachting van de hulpdiensten. Zij hebben hem met een ladder aan de kant geholpen.

De Porsche was te zwaar voor de bergingsauto van Boersma. Dit kwam mede doordat de auto ook nog eens gevuld was met water. Dat was de reden dat Damstra ter plaatse kwam met zwaarder geschut.