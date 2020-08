Auto in Trekvaart, bestuurder klimt op dak

Publicatie: di 25 augustus 2020 17.05 uur

DRIEZUM - Een automobilist is dinsdagmiddag met zijn voertuig in de Trekvaart langs de N910 beland. Hoe het ongeval kon gebeuren, is onbekend.

De politie, ambulance en brandweer werden om 16:25 uur opgeroepen voor het ongeval. Bij aankomst van de hulpdiensten zat de bestuurder op het dak van de auto. Deze zonk gelukkig niet nog verder het water in.

De politie had na aankomst direct al een lijn naar de man gegooid voor het geval de auto nog verder zou zinken. Een brandweerman is even later in een pak in de vaart gesprongen om een ladder naar de auto te leggen. Kruipend over de ladder kon de man de vaste wal bereiken.

De man is later per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

