Twee jaar celstraf voor coniferenbrand

Publicatie: di 25 augustus 2020 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Harkema (21) die in de nacht van 8 februari aan de Noorderhof in Drachten een coniferenhaag in brand stak, is dinsdag veroordeeld tot twee jaar cel. Volgens de Leeuwarder rechtbank had de brand over kunnen slaan naar een woning waarvan de bewoonster lag te slapen. De vrouw werd door een oplettende buurvrouw gewekt.

"Dit is een mooie heg"

De Harkemaster was met een paar vrienden op pad. "Dit is een mooie heg, die is goed brandbaar", had hij gezegd voor hij kruipolie op de haag spoot en er een aansteker bij hield. De brand werd geblust door omstanders. Dezelfde nacht werd de brandstichter aangehouden, samen met twee maten.

Op WâldNet komen

Drachten werd al een aantal weken geteisterd door branden. Vijf dagen eerder had de politie twee minderjarige verdachten aangehouden. De Harkemaster had zes LSD-pillen geslikt. Volgens een getuige had hij gezegd dat hij door de brand op WâldNet wilde komen. Dat ontkende hij.

Persoonlijkheidsstoornis

Hij gebruikt al jaren drugs. Bij hem is ADHD vastgesteld en een persoonlijkheidsstoornis met anti-sociale trekken. Hij zou eigenlijk behandeld moeten worden, maar daar wil hij niets van weten. Ook aan reclasseringstoezicht weigert hij mee te werken. Omdat hij geen hulp of begeleiding wil accepteren, zag de rechtbank geen andere mogelijkheid dan het opleggen van een ‘kale’ gevangenisstraf. De Harkemaster heeft zich ook nog schuldig gemaakt aan twee autokraken en twee inbraken in bergingen.