Politie start onderzoek naar doden van dieren

Publicatie: di 25 augustus 2020 14.54 uur

BUITENPOST - De politie is een onderzoek gestart naar de grove dierenmishandeling op het Nordwin College aan de Professor Wassenberghstraat in Buitenpost. De dierenmishandeling werd door de school zelf in het nieuws gebracht met de hoop dat de dader(s) gepakt kan/kunnen worden.

In het verblijf waren de dierenhokken opengezet. De dieren liepen door elkaar heen, voerbakken en lege kooien lagen op de kop. Twee dieren, een duif en een cavia lagen dood in het verblijf. Een cavia en twee kippen en een duif waren dusdanig gewond, dat zij later moesten worden afgemaakt.

Uit het voorlopige onderzoek van de politie blijkt dat de situatie zaterdagmiddag 22 augustus in het verblijf nog normaal was. Het vermoeden is, dat de dader op zondag het verblijf is ingegaan. Er is inmiddels aangifte gedaan en de politie deed een buurtonderzoek.

De politie: "Wij zijn nog steeds op zoek naar getuigen die het afgelopen weekend iets opmerkelijks hebben gehoord of gezien bij de school. Heb je iets gehoord of gezien, dat van belang kan zijn voor het onderzoek, neem dan contact op met de politie via het landelijke telefoonnummer 0900-8844."